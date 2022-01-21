Лукашенко заявил, что признает передачу власти только путем выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не признает никаких иных способов передачи власти, кроме как путем выборов. Об этом сообщает агентство «БелТА».

По его словам, он не будет удерживать власть силой, если по результатам выборов поймет, что белорусский народ хочет видеть другого лидера страны.

В августе 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, на которых Лукашенко набрал 80,1% голосов по данным ЦИК. В стране тогда начались массовые протестные акции. Чтобы пресечь их, силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. Против некоторых лидеров оппозиции возбудили уголовные дела. К февралю 2021 года в КГБ Белоруссии заявили, что протесты сошли практически на нет.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии на 27 февраля назначен референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны. Проект изменений и дополнений к ней представили в конце декабря прошлого года.

Дарья Акимова