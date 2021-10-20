Татарстанское УФАС возбудило дело против омской компании «ПризываНет»

Татарстанское УФАС возбудило дело против омской компании «ПризываНет» за нарушение закона «О рекламе». Соответствующая информация опубликована в базе правовых решений и актов ведомства.

Компания «ПризываНет» рекламировала свои услуги помощи в освобождении от армейского призыва. Специалисты УФАС заметили, что подобные призывы побуждают к совершению незаконных действий. Предложения воспользоваться услугами компании также незаконны.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Из содержания рекламы может сложиться негативное отношение к службе в армии, а также мнение о возможности платного приобретения военного билета, отметили в ведомстве.

Кроме того, по мнению военного комиссариата Татарстана, это порочит честь и достоинство учреждения и Министерства обороны РФ в целом.

Ранее дело на компанию завело Пермское УФАС. 1 октября по всей России началась осенняя призывная кампания 2021 года. Служить отправятся 3 тысячи татарстанцев. По словам военного комиссара РТ Сергея Погодина, большую часть республиканских призывников (37%) направят в сухопутные войска.



Татьяна Леухина