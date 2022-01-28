На YouTube вышел подкаст с героиней мема «Я думала сова» — ранее автор ролика нашел ее в Казани

На YouTube-канале «Подкасточная» вышел подкаст с героиней мема «Я думала, сова». Ролик уже набрал более 13 тысяч просмотров и 1,1 тыс. лайков.

В конце декабря автор ролика Байбулат Батулла нашел Суфию Хайдаровну на одном из рынков Казани.



Фото: скриншот

В подкасте женщина рассказала о жизни после того, как ролик стал популярным, о своем детстве, непростых жизненных ситуациях.

В 2013 году Байбулат Батулла снимался в кино «Сокровища озера Кабан». После съемок он записывал видео для фильма о фильме, в это время в парке «Эрмитаж» к нему подбежала незнакомая женщина. Ролик разошелся в Сети.

Татьяна Леухина