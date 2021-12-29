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В Казани нашли героиню мема «Я думала, сова»

17:12, 29.12.2021
В Казани нашли героиню мема «Я думала, сова»
Фото: скриншот

Автор знаменитого ролика «Я думала, сова» Байбулат Батулла нашел героиню видео в Казани. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Батулла рассказал о планах снять документальный фильм о бабушке.

Фото: скриншот

В 2013 году Байбулат снимался в кино «Сокровища озера Кабан». После съемок он записывал видео для фильма о фильме, в это время в парке «Эрмитаж» к нему подбежала незнакомая женщина. Ролик разошелся в Сети.

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