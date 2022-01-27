В 2021 году в Набережных Челнах суд рассмотрел более 1,8 тысячи уголовных дел

Набережночелнинский городской суд рассмотрел в 2021 году 1 845 уголовных дел. Это на 2,4% больше, чем в 2020 году. Из них 82 уголовных дела рассмотрено в отношении несовершеннолетних граждан, сообщает пресс-служба суда.

По 1 452 делам был вынесен приговор, 348 уголовных дел прекращены. В особом порядке рассмотрели 421 дело, оправдали четыре человека.

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Кроме того, в прошлом году рассмотрено 19,2 тысячи гражданских дел и материалов, а также 28,6 тысячи дел об административных правонарушениях. Кроме того, рассмотрено 905 дел по жалобам на постановления государственных органов и 352 дела по жалобам на постановления мировых судей.

На этой неделе сообщалось, что в 2021 году в Нижнекамском районе Татарстана расследовали и направили в суд уголовные дела в отношении 926 лиц, совершивших 1 182 преступления. Также в прошлом году за совершение тяжких наркопреступлений к уголовной ответственности привлекли 60 лиц.



Диана Жиленкова