В Казани около остановки «Станция Метро Горки» нет движения троллейбусов

В Казани вблизи остановки общественного транспорта «Станция Метро Горки» по улице Рихарда Зорге нет движения троллейбусов №5, 9 и 12.

Как сообщает МУП «Метроэлектротранс», около остановки в проводах нет напряжения. На участке ведутся восстановительные работы, выясняются причины обрыва.



В настоящее время движение троллейбусов восстановлено, задержка составила час.

Очевидцы сообщили «Реальному времени», что в центре города по улице Карла Маркса около часа стоят троллейбусы. Касательно этого МУП «Метроэлектротранс» не предоставил информацию.

Во вторник в Казани на улице Саид-Галеева из-за обрыва провода приостанавливалось движение трамваев. Временно движение организовали по улице Халитова — улице Глазунова.

Маргарита Головатенко