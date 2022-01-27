В Казани около остановки «Станция Метро Горки» нет движения троллейбусов
В Казани вблизи остановки общественного транспорта «Станция Метро Горки» по улице Рихарда Зорге нет движения троллейбусов №5, 9 и 12.
Как сообщает МУП «Метроэлектротранс», около остановки в проводах нет напряжения. На участке ведутся восстановительные работы, выясняются причины обрыва.
В настоящее время движение троллейбусов восстановлено, задержка составила час.
Очевидцы сообщили «Реальному времени», что в центре города по улице Карла Маркса около часа стоят троллейбусы. Касательно этого МУП «Метроэлектротранс» не предоставил информацию.
Во вторник в Казани на улице Саид-Галеева из-за обрыва провода приостанавливалось движение трамваев. Временно движение организовали по улице Халитова — улице Глазунова.
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