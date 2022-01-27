СИБУР вошел в топ лучших работодателей среди студентов профильных вузов

СИБУР вошел в топ лучших работодателей среди студентов профильных вузов. Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на результаты исследования карьерных предпочтений старшекурсников российских вузов, организованного консалтинговой компанией FutureToday.

По ее данным, СИБУР (в состав компании входят ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», АО «ТГК-16») вошел в тройку компаний среди студентов, ориентированных на работу в конкретной отрасли.

Авторы исследования изучили ожидания будущих выпускников и выяснили, что по всей стране вырос показатель ожидания средней заработной платы во время обучения и после окончания учебы. Важность гибкого графика работы, который большинство студентов назвали главным фактором выбора работодателя, выросла за год с 44% до 49%.