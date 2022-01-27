В Челнах на стройплощадке с высоты сорвалась балка

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах на строительной площадке с высоты рухнула бетонная балка. Инцидент произошел в 32-м комплексе. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Отмечается, что плита сорвалась при подъеме башенным краном. Она задела фасад соседнего дома. В результате происшествия никто не пострадал.

В ноябре во время работ по копке траншеи на объекте в селе Песчаные Ковали произошло ЧП. Из-за обвала земли в траншею высотой около 3 м упали рабочий и мальчик, который пришел на объект к своему отцу. Оба погибли.

Диана Жиленкова