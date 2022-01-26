Исследование: 42% жителей Татарстана тратят на лекарства, витамины и БАДы до 10% от зарплаты

Фото: Максим Платонов

В период пандемии у 68% жителей Татарстана сократились доходы. Сильнее всего это стало ощутимым для представителей туристическо-ресторанного бизнеса (75%), а также высшего менеджмента, работников транспорта и представителей научно-образовательной сферы (по 74%). Такие данные приводит служба исследований hh.ru по итогам опроса.

У 42% татарстанских работников на лекарства, витамины и БАДы уходит до 10% от зарплаты. Каждый четвертый житель республики (23%) тратит на это 10—25% от своего заработка. Более четверти денежных средств на лекарства, витамины и БАДы тратят 3% татарстанцев. 32% опрошенных признались, что обычно не приобретают такие товары.

Фото: Ринат Назметдинов

Недавно сообщалось, что в 2021 году жители России потратили свыше 64 млрд рублей на лекарства от COVID-19. Больше всего средств (16,8 млрд рублей) россияне потратили на противовирусный препарат умифеновир.



Диана Жиленкова