В Казани возбудили уголовное дело после повреждения легендарного «жука» на Профсоюзной

Фото: предоставлено Альбертом Эйналиевым

В прокуратуре РТ сообщили «Реальному времени», что после выхода нашего материала о том, что полиция Казани саботирует расследование инцидента о повреждении раритетного автомобиля Volkswagen Käfer — того самого легендарного «жука», 25 января в 20.00 уголовное дело по заявлению совладельца кофейни Peskу на Профсоюзной Альберта Эйналиева было возбуждено против неустановленных лиц, по ч. 1 ст. 167 УК РФ, предусматривающей ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба. Виновному по ней грозит ответственность вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

К расследованию дела, по которому уже в день обращения Эйналиева можно было собрать максимум доказательств и по свежим следам задержать подозреваемую, полицейские приступают с почти трехмесячным запозданием, когда записи с их видеокамер, скорее всего, затерты, а таксист, который увез хулиганку с Профсоюзной в ту ночь, уже плохо помнит детали этой поездки.

Кроме того, полицейским теперь надо будет что-то делать с ошибкой в своих протоколах.

— Они сначала написали, что опрашивали девушку, которую я нашел, относительно ее местонахождения с 31 октября по 1 ноября, а на самом деле это произошло в ночь с 30 на 31 октября, — говорит потерпевший. — Это была ночь Хеллоуина, поэтому все гуляли до утра. Они переправили свой отчёт только после того, как я ткнул их носом в этот факт — что они спросили ее про совершенно другую дату. Просто поняли что это их косяк и решили быстренько подчистить... Но это слышал мой юрист своими ушами, он может это подтвердить, так как участковый при нем сказал, что он ее опрашивал про ночь с 31 октября на 1 ноября, и был сильно удивлен, услышав от меня, что происшествие произошло на день раньше. И это еще раз говорит о том, что они не просматривали видео, ведь там стоит дата записи!, — рассказал Эйналиев.

Напомним, зеленый Volkswagen «жук» 1973 года выпуска, который уже стал своего рода достопримечательностью центра Казани, подвергся атаке веселой светловолосой девушки в пять утра 31 октября 2021 года. Буквально за одну минуту девушка сумела помять у ретро-автомобиля порог, крышу, капот и бампер, поцарапать дверь. Эксперты оценили ущерб в 170 тысяч рублей. Эйналиев обратился в полицию, но там вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Все подробности — в материале «Реального времени».