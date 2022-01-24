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Медведев обыграл американца Кресси в матче четвертого круга Australian Open

11:09, 24.01.2022
Медведев обыграл американца Кресси в матче четвертого круга Australian Open
Фото: instagram.com

Российский теннисист и вторая ракетка мира Даниил Медведев победил американца Максима Кресси в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в Мельбурне. Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5.

В следующий раз российский теннисист сыграет с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом, который имеет 9-й номер посева, передает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

В матче второго круга Медведев обыграл австралийца Ника Кирьоса. Игра завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2. В матче третьего круга российский теннисист победил нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа.

Несколько дней назад уроженка Казани Вероника Кудерметова проиграла представительнице Греции Марии Саккари в третьем круге Australian Open. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу гречанки. Во втором и первом круге Кудерметова обыграла румынку Елену-Габриэлу Рузе и американку Клэр Лю.

Диана Жиленкова
Спорт

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