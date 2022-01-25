В рамках акции «Милосердие» жители Алькеевского района получили ценные подарки от Фонда Хайруллина

Фото: предоставлено Фондом Хайруллина

Фонд Хайруллина в рамках благотворительной акции «Милосердие» на днях порадовал ценными подарками жителей сел Борискино и Юхмачи Алькеевского района.

Арине Петровой из села Борискино Фонд Хайруллина подарил ноутбук для учебы, так как девочка ограничена в движениях. Также исполнилась давняя мечта семьи Мингашеевых из Юхмачей: для передвижения их дочери Аиды Мингашеевой Фонд Хайруллина приобрел инвалидную коляску с электрическим приводом.

Фото предоставлено Фондом Хайруллина

Традиционно не оставили без внимания и постояльцев приюта в селе Юхмачи. Для них были приобретены и установлены два современных кулера для холодной и горячей воды.

Стоит отметить, что фонд, созданный еще в 2003 году депутатом Госдумы РФ, благодаря его преемнику Аделю Хайруллину по сей день оказывает социальную поддержку тем категориям граждан, которые в силу тех или иных причин оказались в сложной жизненной ситуации.

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