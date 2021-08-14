В Татарстане в первом полугодии 2021 года выросло количество острых отравлений алкоголем

В Татарстане в первом полугодии 2021 года выросло количество острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. По сравнению с январем—июнем прошлого года этот показатель вырос в 1,4 раза (385 и 271 случай соответственно).

Показатели смертности от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией за первые шесть месяцев этого года оказались ниже аналогичного периода прошлого года на 8,1% — 134 и 143 случаев соответственно, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

344 из 385 зарегистрированных в Татарстане случаев острых алкогольных отправлений (89,4%) приходится на граждан 18 лет и старше. Подобные инциденты зафиксировали и среди подростков 15—17 лет (24 случая, или 6,2%), и среди детей в возрасте до 14 лет включительно (17 случаев, или 5,5%).



42,8% от отравившихся приходится на нетрудоустроенных, 17,1% — на работающее население, еще 9,9% — на пенсионеров. Процент случаев отправления школьников составил 7,3%, учащихся — 2,1%, прочих лиц — 20,8%.

В структуре преобладают отравления этанолом — 76,3%. На метанол приходится 6,8%. Еще 14,3% — случаи отравления неуточненным спиртом, в том числе 5,5% — суррогатами алкоголя. 1,8% приходится на другие спирты, 0,8% — на 2-пропанол.

В июне сообщалось, что в пандемию россияне стали больше умирать от алкоголя. В 2020 году он стал причиной смерти 50 435 россиян. В 2019-м их количество было меньше — 47 427.

Татьяна Демина