Дело казанца, который вел интимную переписку с подростками, направили в суд

СУ Следственного комитета РФ по Татарстану завершило расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя республики, обвиняемого в развратных действиях по отношению к двум подросткам. Об этом «Реальному времени» рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.



В 2020—2021 годах в соцсетях обвиняемый познакомился с двумя казанцами 2007 и 2009 годов рождения и завел с ними интимную переписку, скидывая туда порнографические картинки. Затем родители одного из подростков обнаружили в его телефоне переписку с мужчиной и обратились в правоохранительные органы.

Свою вину обвиняемый признал. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Ранее Следком завершил расследование дела 31-летней жительницы Казани, которая издевалась над своей дочерью и снимала это на видео. Она полностью признала свою вину. Дело направлено в суд. Женщине предъявили обвинение по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ — истязание, и по статье 156 УК РФ — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Дарья Акимова