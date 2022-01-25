84% татарстанцев не планируют покупку автомобилей в 2022 году

В Татарстане 84% жителей не планируют покупать машину в 2022 году. Соответствующие данные приводят после опроса эксперты автомобильного сайта «Дром».

Также 44% татарстанцев хотели бы купить автомобили, но не делают этого из-за высоких цен. Лишь 16% настроены на покупку. Из них 12% смотрят варианты среди подержанных машин, 4% — среди новых.

По словам аналитика автомобильного сайта «Дром» Даниила Бутова, 2021 год автолюбители запомнили как год рекордного роста цен и дефицита машин. И оснований полагать, что что-то изменится в текущем году, нет. В 2022 году стоимость новых авто увеличится на 15—20%, подержанных — на 25%.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в России средняя цена на подержанные автомобили впервые превысила 1 млн рублей. За 2021 год подержанные автомобили в стране подорожали в 1,5 раза. По мнению аналитиков, такое происходит из-за растущей инфляции и нехватки новых машин у дилеров, вызванной глобальным дефицитом полупроводников.

Дарья Акимова