Татарстанцев предупредили о тумане ночью и днем 25 января

Синоптики Гидрометцентра РТ предупредили татарстанцев об ухудшении погодных условий. Об этом сообщается на сайте организации.

Ночью и днем 25 января в Татарстане и в Казани местами ожидается туман. Ночью и утром в республике прогнозируется до -15..-20 ˚С, при прояснениях до -24 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев сегодня сообщил, что последняя неделя января в Казани будет такой же снежной. Он пообещал потепление к концу недели.

Татьяна Леухина