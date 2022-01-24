В Казани с начала года выявили 127 нарушений по уборке снега и наледи во дворах и на улицах

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани с начала 2022 года зарегистрировали 127 фактов некачественного содержания дворов и улично-дорожной сети, составлено 54 административных материала. Всего в этом месяце проверили почти 2 тысячи объектов. Об этом стало известно на «деловом понедельнике» в мэрии города.

— Мы получаем обратную связь от жителей, и складывается ощущение, что в некоторых дворах управляющие компании за зиму ни разу не были. Хватит испытывать наше терпение, давайте максимально мобилизуемся, — заявил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

Чаще всего жалобы поступают на заснеженные тротуары и внутриквартальные проезды, подходы к остановкам и лестницы, пешеходные переходы. Не очищены от снега в Казани оказались и пандусы для маломобильных групп населения.

Фото: Максим Платонов (архив)

На уборку снега Гафаров отвел неделю. Если за это время дворы и улицы города управляющие компании не приведут в надлежащее состояние, им грозит ответственность.

Гафаров обратил внимание, что в этом месяце выпало очень много снега — двухмесячная норма. «При норме 33 мм осадков на сегодня уже выпало 61 мм осадков», — указал он.

Решать проблему с уборкой снега власти Казани намерены, в частности, через повышение зарплаты водителей и машинистов-погрузчиков, убирающих его с улиц. Так, зарплата сотрудника в «Горводзеленхозе» в 2022 году в среднем составит 55—60 тысяч рублей — ее повысили на 28%.

Из-за неубранного снега в Казани уже произошло несколько инцидентов. Так, в выходные автобус въехал в сугроб на остановке «Солнышко».

