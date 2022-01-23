Соцсети: В Казани автобус въехал в сугроб

В Казани автобус столкнулся с сугробом. Об этом сообщается в социальных сетях.

По данным пользователей, инцидент произошел на остановке «Солнышко». На кадрах видно, что из-за сугроба оказалось невозможно открыть дверь в середине салона.

В Татарстане на этой неделе были снегопады. Как объяснял «Реальному времени» профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев, виной всему Атлантика — наша погода определяется западно-восточным переносом, и именно поэтому «морозов сильных нет, снегопады есть».



По данным мэрии Казани, за прошедшие сутки с городских улиц вывезли 10 835 тонн снега, с начала зимнего сезона — свыше 488 тысяч тонн снега.



Татьяна Леухина