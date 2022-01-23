За сутки с улиц Казани вывезли более 10,8 тысячи тонн снега

Фото: Дмитрий Резнов

За прошедшие сутки с улиц столицы Татарстана вывезли 10 835 тонн снега, с начала зимнего сезона — свыше 488 тысяч тонн снега. Об этом рассказали в мэрии города.

Сегодня в уборке снега задействованы 421 дорожный рабочий и 345 единиц специальной техники. Работы будут производиться в разных точках города. Снег будут вывозить с улиц Вахитова, Восстания, Галактионова, Кулагина, Лаврентьева, Профессора Нужина, Фучика и др.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Также сегодня сообщалось, что в Казани один из снегоуборщиков решил заблокировать грудой снега автомобиль, который мешал уборке. Подобный случай произошел недавно и в Зеленограде.



Диана Жиленкова