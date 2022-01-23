За сутки в Казани произошло более 220 ДТП

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в столице Татарстана произошло 224 ДТП. В одном из них погиб человек. В некоторых происшествиях есть пострадавшие. Так, случились четыре столкновения, один наезд на транспортное средство, два наезда на пешехода и одно опрокидывание. Об этом сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

В минувшую субботу в городе задержали 10 водителей, которые находились за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Также у трех горожан не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции доставили шесть граждан.

Фото: Ринат Назметдинов

Накануне в Альметьевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, минивэн «Тойота» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Хендэ Солярис», в котором ехали водитель и два пассажира, в том числе несовершеннолетняя 2006 года рождения. От полученных травм девушка скончалась на месте. Пассажиры обоих автомобилей госпитализированы. Прокуратура проводит проверку.

Диана Жиленкова