Тренер сборной России Валерий Карпин раскритиковал лимит на легионеров в российском футболе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в критически отозвался о лимите на легионеров в российском футболе. На вопрос о новом формате лимита (13 иностранцами, 8 россиянами и 4 воспитанниками в заявке) он сослался на свое высказывание тринадцатилетней давности

"Я все сказал давным-давно, еще в 2008 году. Лимит — зло. Все. Что еще хотите, чтобы я сказал?"



Он также отметил, что постоянно меняющиеся условия и изменения формата лимита в отечественной лиге создают большие трудности для руководителей клубов, которые формируют состав исходя из одних условий, а потом вынуждены искать выход при новых.

«Ты подписываешь иностранцев и русских ребят при одних условиях, потом эти условия меняются, а контракты остаются. Проблема больше для менеджеров клубов, — сказал Карпин на «Матч ТВ».

Нынешний форват лимита на легионеров в российской Премьер-лиге действует по схеме «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут находиться на поле одновременно.