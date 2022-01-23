Нижнекамские врачи провели уникальную операцию по удалению злокачественной опухоли

Врачи Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы провели уникальную операцию пациенту с фибросаркомой. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

71-летнего мужчину госпитализировали в онкологическое отделение 27 декабря. Злокачественная опухоль образовалась у него в животе. Буквально за три месяца она разрослась до внушительных размеров. На момент госпитализации опухоль уже выпирала из живота и была размером с мячик.

Врачи решили применить радикальный метод лечения. Во время операции необходимо было удалить забрюшинную саркому, которая уже проросла в часть толстого кишечника, нисходящую ободочную кишку. Однако обнаружилось, что опухоль прорастает еще и в наружную подвздошную артерию.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

У операционного стола собралась мультидисциплинарная бригада. Онкологи и сосудистые хирурги возместили часть удаленного магистрального сосуда, который снабжал нижние конечности пациента. Хирурги установили на этот участок сосудистый протез. Сложная операция длилась пять часов.

Размер извлеченной опухоли оказался внушительным — 17 см на 16 см. Ранее опухоль, которая прорастает в крупные магистральные сосуды, считали неоперабельной. Сейчас пациента выписали, он чувствует себя хорошо.



В конце декабря в Набережных Челнах врачи БСМП удалили опухоль c сердца 34-летней пациентки.



Татьяна Леухина