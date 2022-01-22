Китай разрешил Эдуарду Латыпову въезд на Олимпиаду после перенесенного коронавируса

Руководитель пресс-службы СБР (Союза биатлонистов России) Сергей Аверьянов в твоем телеграм-канале написал лидер сборной России Эдуард Латыпов сможет беспрепятственно въехать в Китай для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине после перенесённого коронавируса.

«Начнём утро с хороших новостей: пришел ответ из Китая по Эдуарду Латыпову, никаких проблем со въездом нет, полетит вместе с командой», — написал Аверьянов в своём телеграм-канале.

Напомним, биатлонист из Башкортостана Эдуард Латыпов сдал положительный тест на коронавирус в начале января, после чего был отправлен на карантин. Латыпов не принимал участие в немецких этапах Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге.

Последние тесты Латыпова показали отрицательный результат, и он присоединился к сборной России на этапе Кубка мира в Антхольце. Сегодня, 22 января, он примет участие в масс-старте.

Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля и продлятся до 20 февраля 2022 года. Российская сборная будет выступать под знамеками ОКР (Олимпийского комитета России) из-за санкций, наложенных МОК.