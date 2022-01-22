В Казани на улице Кулагина насмерть сбили пенсионерку

В Казани на улице Кулагина произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили «Реальному времени» в Госавтоинспекции города.

Так, был совершен наезд на женщину. Ей было около 70 лет. Пострадавшая скончалась на месте происшествия. Водитель скрылся с места ДТП.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в городе 69-летняя водитель автомобиля Volkswagen сбила 16-летнюю девушку на пешеходном переходе напротив дома 73 по улице Короленко. В результате ДТП пострадавшая получила травмы различной степени тяжести.

Несколько дней назад в Казани на улице Николая Ершова насмерть сбили 56-летнюю женщину. За рулем автомобиля находилась 35-летняя женщина.



Диана Жиленкова