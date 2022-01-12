Каждый третий казанец оказался любителем вечеринок

Каждый третий житель Казани признался в любви к вечеринкам и в том, что часто на них ходит. Такие данные приводит после проведенного исследования сервис городской мобильности «Ситимобил».

Как выяснилось, 45% казанцев считают, что не нужно повода, чтобы отправиться повеселиться на вечеринку. Хватит лишь праздничного настроения. При этом почти 30% отметили, что готовы отправиться на нее, даже если на следующий день нужно идти на работу. Четверть опрошенных предпочитает посиделки дома с друзьями и близкими, 21% — встречи в тихих барах и ресторанах. Каждый десятый может отправиться в клуб или на шумную тусовку у кого-то дома.

В эти новогодние праздники больше 40% хотя бы пару раз встретились с друзьями вне дома, 24% собирали гостей у себя, чуть меньше 20% ходили на тусовки каждый день, 10% проводили время дома с близкими, 6% ходили на выставки.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно другому исследованию, 15% работников Татарстана не принимают участия в новогодних корпоративах.

Дарья Акимова