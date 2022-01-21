Богачев рассказал о ближайших планах казанского УНИКСа

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачев рассказал, что игроки клуба ставят перед собой задачу выйти в плей-офф Евролиги. Мечтать о большем пока рано, отметил он.

— Мы не говорим «гоп» раньше времени. Все быстро меняется. Один ведущий игрок заболел, и команде уже тяжело. Сейчас непредсказуемое время. Нам бы попасть в восьмерку Евролиги, и то хорошо будет для начала, — передает слова Богачева «РИА Новости».

Фото: unics.ru

По его словам, вчерашняя игра с «Барселоной» вышла напряженной, однако спортсмены справились. До этого с 30 декабря казанские баскетболисты сыграли только в одном матче. Но игроки подошли ко всему ответственно.

Накануне УНИКС обыграл «Барселону» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча в «Баскет-холле» завершилась со счетом 70:64 (17:14, 14:21, 23:13, 16:16). УНИКС поднялся на 6-е место в турнирной таблице.

Ранее в казанском клубе выявили случаи заражения COVID-19. По просьбе УНИКСа Евролига перенесла три матча. Так, 25 января УНИКС встретится с испанским «Реалом». Игра должна была пройти еще 6 января в Мадриде.

Диана Жиленкова