За сутки с улиц Казани вывезено больше 17,7 тысячи тонн снега

Фото: Дмитрий Резнов

За прошедшие сутки было вывезено 17 765 тонн снега. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Сегодня на уборку улиц города вышли 560 дорожных рабочих и 390 единиц специальной техники. Снег будет вывозиться со следующих участков улиц: Авангардной, Айдарова, Айтматова, Амирхана, Артельной, Баруди, Бассейной, Батурина, Баумана, Белинского, Беломорской, Ботанической, Брусничной, Бутырской, Васильченко, Восход, Гагарина, Галактионова, Гиззата, Голубятникова, Девятаева, Ершова, Журналистов, Зорге, Камала, Карбышева, Кирпичникова, Копылова, Краснококшайской, Красноуральской, Кремлевской, Курчатова, Лесгафта, Мавлютова, Минской, Московской, Назарбаева, Нужина, Парижской Коммуны, Петербургской, Пушкина, Рахимова, Саид-Галеева, Саммера, Селекционной, Серова, Сызранской, Тансык, Театральной, Тихомирнова, Толстого, Туринской, Усманова, Фучика, Хакима, Халезова, Цеткин, Чапаева, Челюскина, Чернышевского, Чуйкова, Чистопольской, с проспектов Победы и Ямашева, площади Свободы, Привокзальной площади, моста Миллениум, Мамадышского, Оренбургского и Сибирского трактов, из поселков Лесной городок, Отары, Первомайский, Старые Горки, Юдино, микрорайона Грабарский.

Фото: Дмитрий Резнов

Этой ночью казанские улицы от снега убирали 63 дорожных рабочих и 388 единиц специальной техники. Жителей города просили не парковать машины вдоль проезжей части, так как они могли помешать работе спецтехники.

Дарья Акимова