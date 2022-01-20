С начала пандемии более 100 сотрудников МЧС России умерли после заражения COVID-19

Фото: Максим Платонов

За два года пандемии 104 сотрудника МЧС России умерли от заражения COVID-19, сообщил замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-лейтенант Николай Гречушкин, выступая на отчетной коллегии Главного управления МЧС по РТ в Казани.

— За два года мы потеряли много людей, 104 летальных исхода в системе в результате [заражения] новой коронавирусной инфекции. Время непростое, сложное, — отметил он.

Он напомнил, что с 19 марта 2020 года службы МЧС работают в режиме повышенной готовности.

Сегодня ГУ МЧС России по Татарстану подводит итоги своей работы в 2021 году. На итоговой коллегии стало известно, что с 1 января на 60% повышаются базовые оклады сотрудников противопожарной службы ведомства. По словам Гречушкина, это позволит остановить отток кадров из системы МЧС.



Луиза Игнатьева