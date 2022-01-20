Валентина Матвиенко обсудила с Миннихановым ситуацию с COVID-19 в Татарстане
Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко ситуацию с COVID-19 в республике. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Матвиенко прибыла в Казань, чтобы поздравить с юбилеем Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева.
В ходе встречи Минниханов сообщил, что Татарстан в полном объеме обеспечен лекарствами, аппаратами ИВЛ, кислородом. В республике имеется достаточный резерв инфекционных коек. Он отметил поддержку со стороны Министерства здравоохранения России и федерального оперативного штаба.
Также Минниханов поблагодарил Совет Федерации за совместную плодотворную работу и поддержку татарстанских инициатив.
В республике за минувшие сутки выявили 112 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 20 января в Татарстане зарегистрировали 44 745 случаев COVID-19.
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