Валентина Матвиенко обсудила с Миннихановым ситуацию с COVID-19 в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко ситуацию с COVID-19 в республике. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Матвиенко прибыла в Казань, чтобы поздравить с юбилеем Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева.

Фото: tatarstan.ru

В ходе встречи Минниханов сообщил, что Татарстан в полном объеме обеспечен лекарствами, аппаратами ИВЛ, кислородом. В республике имеется достаточный резерв инфекционных коек. Он отметил поддержку со стороны Министерства здравоохранения России и федерального оперативного штаба.

Также Минниханов поблагодарил Совет Федерации за совместную плодотворную работу и поддержку татарстанских инициатив.

В республике за минувшие сутки выявили 112 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 20 января в Татарстане зарегистрировали 44 745 случаев COVID-19.



Татьяна Леухина