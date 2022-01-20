Путин присвоил главе «Газпрома» Миллеру звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил главе «Газпрома» Алексею Миллеру звание Героя Труда. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Звание присваивается «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».
В декабре президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали соглашение о сотрудничестве без ограничений срока. В документе подчеркивается взаимная заинтересованность в газификации населенных пунктов республики, развитии мощностей по производству, разработке и внедрении газосберегающих технологий и других проектах.
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