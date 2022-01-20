Новости общества

19:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин присвоил главе «Газпрома» Миллеру звание Героя Труда

19:13, 20.01.2022
Путин присвоил главе «Газпрома» Миллеру звание Героя Труда
Фото: gazprom.ru

Президент России Владимир Путин присвоил главе «Газпрома» Алексею Миллеру звание Героя Труда. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Звание присваивается «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

В декабре президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали соглашение о сотрудничестве без ограничений срока. В документе подчеркивается взаимная заинтересованность в газификации населенных пунктов республики, развитии мощностей по производству, разработке и внедрении газосберегающих технологий и других проектах.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также