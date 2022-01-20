Зарплата осужденных в Татарстане может достигать 35 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

Максимальную зарплату в 35 тысяч рублей могут получать трудоустроенные на производстве татарстанские зэки. Об этом сегодня сообщил замначальника Управления ФСИН по РТ Андрей Яковенко, отвечая на вопрос журналиста «Реального времени».

По словам Яковенко, средняя зарплата работающих осужденных в колониях на территории республики составляет 13 тысяч рублей. При этом она привязана к результатам труда.

Перед началом коллегии ведомства в холле учебного центра регионального УФСИН прошла выставка товаров, сделанных за решеткой. Тут и школьная мебель, и одежда для работников скорой помощи, и канализационные люки с запорной арматурой, а также скамейки и урны из металла и дерева по республиканской программе «Наш двор».

Напомним, в Татарстане по итогам 2021 года средняя зарплата превысила 44 тысячи рублей. Столица республики заняла шестое место в рейтинге крупных российских городов по средней зарплате с отметкой чуть больше 54 тысяч рублей.



Ирина Плотникова