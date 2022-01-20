В Татарстане базовые оклады пожарных увеличили на 60%

Фото: Максим Платонов

С 1 января на 60% повышаются базовые оклады сотрудников противопожарной службы Главного управления МЧС России по Татарстану. Об этом сообщил глава ведомства Рафис Хабибуллин.

— Это позволит остановить отток кадров из системы МЧС, — поздравил с повышением зарплат замглавы МЧС России генерал-лейтенант Николай Гречушкин.

Оклад пожарного увеличивается с 20 до 32 тысяч рублей, спасателя — с 30 до 35 тысяч рублей. У других сотрудников он вырастет с 18 до 32 тысяч.

Сегодня ГУ МЧС России по Татарстану подводит итоги своей работы в 2021 году. На итоговой коллегии стало известно, что в двух крупных районах республики произошел четырехкратный рост пожаров. Всего в прошлом году в РТ зафиксировали свыше 6 тысяч пожаров, погибло 178 человек, ущерб составил 420 млн рублей.



Луиза Игнатьева