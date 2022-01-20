В двух крупных районах Татарстана произошел четырехкратный рост пожаров

Фото: Максим Платонов

В двух крупных районах Татарстана произошел четырехкратный рост пожаров, сообщил начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин. В Набережных Челнах и прилегающем к нему Тукаевском районе в 2021-м произошло на 95 пожаров больше, чем в 2020 году.

Больше всего погибших на пожарах в жилых домах в Альметьевске, Верхнем Услоне и Лаишево, добавил он. Всего в прошлом году в республике произошло свыше 6 тысяч пожаров, погибло 178 человек, ущерб составил 420 млн рублей.

Фото: Максим Платонов

Основная причина пожаров — пьянство. Каждый второй пожар произошел по вине лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в новогодние праздники, с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го, в Татарстане зарегистрировали 110 пожаров. Основными причинами пожаров в праздничные дни стали нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей (36,4% от общего количества), неосторожное обращение с огнем (34,6%), нарушение правил эксплуатации электрооборудования (24,6%), нарушение правил безопасности при использовании пиротехники (4,6%), а еще поджоги (2,7%).



Луиза Игнатьева