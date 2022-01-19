В Казани за 158 млн рублей капитально отремонтируют 10 отделений центра «Доверие»

В 2022 году в Казани планируется отремонтировать 10 отделений Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие». На эти цели из бюджета Татарстана выделят 158 миллионов рублей.

Ремонт проведут по республиканской программе, сообщается на сайте мэрии Казани. Отделение центра «Доверие» появится в одном из многоквартирных домов в Советском районе города по улице 8 Марта. Под него выделены помещения первого этажа, где в скором времени начнется ремонт.

Фото: kzn.ru

Непосредственно на работы в указанном отделении центра «Доверие» направят 29 миллионов рублей. На эти же средства туда закупят мебель. Проектом предусмотрено обустройство залов для групповой и индивидуальной работы, творческого класса, сенсорной комнаты и коворкинг-зоны.

Фото: kzn.ru

Напомним, в Татарстане за прошлый год реализовали 12 федеральных проектов и 44 республиканские программы строительства и капремонта. В этом году планируется участие республики еще в шести национальных проектах, в рамках которых предстоит мониторинг строительства 90 объектов, входящих в 12 федеральных проектов.



Татьяна Демина