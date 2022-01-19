Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию для обсуждения разногласий

Представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын объявил о готовности Турции предоставить площадку для переговоров президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.



Эрдоган пригласил обоих лидеров стран встретиться в Турции, чтобы на встрече решить между ними проблемы и разногласия:

— Турция готова сыграть любую роль, которую она может сыграть, чтобы снизить напряженность между Россией и Украиной, — приводит «РИА Новости» слова представителя турецкого президента.

Также было заявлено, что Турция будет находиться с Россией в тесном контакте, чтобы «избежать любых военных действий, которые будут иметь серьезные последствия».

Западные власти неоднократно выступали с заявлениями о подготовке Россией нападения на Украину, однако Москва эти обвинения отвергала и утверждала, что подобные обвинения — лишь предлог для размещения у российских границ военной техники и сил НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне заявлял, что Россия все еще ожидает ответов от США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности.

Маргарита Головатенко