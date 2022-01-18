Бастрыкин поручил разобраться с историей девочки из Казани, которую травили в школе

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому доложить об основаниях принятого процессуального решения по уголовному делу, возбужденному в связи с возможным оказанием давления на девочку в одной из школ Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее мама девочки рассказала в СМИ историю о том, что случайно установленный родителями факт завышения цен на рабочие тетради в школе обернулся организованной травлей её дочери. Ребенка пришлось перевести в другое учебное заведение, у нее диагностировали неврологическое заболевание.

Почти все попытки обращений в госорганы и требования провести объективное расследование не привели к результатам.