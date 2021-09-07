Детский омбудсмен России сообщила, что 55% детей сталкивались с буллингом

Фото: Максим Платонов (архив)

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что по результатам исследований 55% детей сталкивались с буллингом. «Это чаще, чем каждый второй», — отметила она.

По словам Кузнецовой, 39% детей, которые сталкивались с буллингом, не рассказывали об этом никому. «То есть основная беда этой проблемы, травли — это ее латентность, когда взрослым не хватает времени, может быть, профессионализма и желания увидеть, что ребенок страдает по какой-либо причине», — заключила детский омбудсмен.

Решить проблему буллинга среди несовершеннолетних Кузнецова призвала с помощью закона об укреплении воспитательной составляющей в системе образования. Атмосфера в школах должна стать «более комфортной, принимающей и человечной», считает она.

Фото: Максим Платонов (архив)

Кузнецова обратила внимание, что во всех регионах России проверили службу медиации. Результаты оказались неутешительными — в большинстве случаев к своей работе они подходят формально, пишет ТАСС.

Как рассказала в интервью «Реальному времени» специалист Центра практической психотерапии под руководством С.В. Ковалева, практикующий психолог Диляра Суючева, буллинг — это ситуация, в которую родителям необходимо вмешиваться. Если выясняется, что ребенка травят и он не хочет ходить из-за этого в школу, замалчивает, отнекивается, нужно выяснять, что там происходит, советует эксперт.



Татьяна Демина