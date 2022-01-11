Татарстан замкнул пятерку регионов с самыми высокими ценами на автомобили с пробегом

Татарстан замкнул пятерку регионов с самыми высокими ценами на автомобили с пробегом, выяснили эксперты «Авито Авто».



В среднем стоимость автомобилей с пробегом за год увеличилась на 24,2% и составила 385 тыс. рублей. В России в среднем цена автомобиля с пробегом в 2021-ом достигла 349 тыс. рублей, увеличившись на 20,8% в сравнении с годом ранее.

Первое место в «дорогой» пятерке занял Хабаровский край — цены на авто с пробегом в этом регионе в среднем составляют 615 тыс. рублей. Второе и третье место в рейтинге заняли Московская и Ленинградская области — 535 тыс. рублей и 479 тыс. рублей соответственно. Четвертое место у Новосибирской области — 450 тыс. рублей.

Даже с учетом подорожания в 2021 году в Татарстане продажи автомобилей с пробегом выросли на 0,8% в сравнении с 2020 годом. По показателям продаж республика занимает четвертое место. РТ уступает Москве и Московской области (доля продаж в общефедеральных продажах — 15,95%), Краснодарскому краю (6,69%), Ленинградской области (6,01%). Пятое место занимает Ростовская область (3,47%).

В топ-5 наиболее продаваемых в Татарстане моделей автомобилей с пробегом вошли ВАЗ (LADA) Kalina, ВАЗ (LADA) 2114 Samara, ВАЗ (LADA) Granta, ВАЗ (LADA) Priora и Kia Rio.

Фото: realnoevremya.ru

В декабре этого года средняя цена легкового автомобиля с пробегом достигла 970 тысяч рублей, что на 5% или 48 тысяч рублей больше ноябрьского показателя. Цены на авто с пробегом показывали рост в течение всего 2021 года. Сравнив декабрьский результат с январским, можно увидеть, что машины подорожали в среднем на 41%, то есть на 282 тысячи рублей. Как считают эксперты, в начале 2022 года цена подержанного легкового авто в России составит больше 1 млн рублей.

Маргарита Головатенко