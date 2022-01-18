В Казани на автобусных остановках устанавливают табло на солнечных батареях

Фото: МКУ «Организатор пассажирских перевозок»

На автобусных остановках в Казани устанавливают табло на солнечных батареях, сообщает МКУ «Организатор пассажирских перевозок».



Новые информационные табло установили на двух остановках «Энергетический университет» в двух направлениях (в сторону центра и в сторону проспекта Ибрагимова). До 1 февраля такие табло появятся на автобусных остановках: метро Козья Слобода, Чуйкова, Дружбы, Ибрагимова, Восстания.

Первую солнечную батарею на остановке общественного транспорта в Казани установили на остановке «Цирк» в 2020 году. После тестирования эффективности работы батареи решили установить такие табло и на других остановках общественного транспорта.

В Казани каждая четвертая остановка транспорта оборудована информационным табло, по которому пассажиры могут определить время прибытия транспорта. Всего в городе остановок — 1 300.

Фото: МКУ «Организатор пассажирских перевозок»

В декабре в Казани на остановках трамваев №5 и №5а установили новые информационные табло, которые дополнены информацией о причинах задержки транспорта. Общее число обновленных табло составляет 96 штук.

Маргарита Головатенко