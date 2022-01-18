В Казани автобус столкнулся с иномаркой на улице Ершова
В Казани на улице Ершова автобус столкнулся с автомобилем, сообщили «Реальному времени» очевидцы.
В результате ДТП машина оказалась сильно повреждена. На месте работает экипаж ГИБДД города.
«Реальное время» направило запрос в Госавтоинспекцию Казани по поводу этого инцидента.
Сегодня утром сообщалось, что за прошедшие сутки в столице Татарстана произошло 217 ДТП. В трех авариях есть пострадавшие.
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