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В Казани автобус столкнулся с иномаркой на улице Ершова

11:29, 18.01.2022
В Казани автобус столкнулся с иномаркой на улице Ершова
Фото: realnoevremya.ru

В Казани на улице Ершова автобус столкнулся с автомобилем, сообщили «Реальному времени» очевидцы.

В результате ДТП машина оказалась сильно повреждена. На месте работает экипаж ГИБДД города.

«Реальное время» направило запрос в Госавтоинспекцию Казани по поводу этого инцидента.

Сегодня утром сообщалось, что за прошедшие сутки в столице Татарстана произошло 217 ДТП. В трех авариях есть пострадавшие.

Маргарита Головатенко
ОбществоАвто Татарстан

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