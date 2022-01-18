Утром пробки на казанских дорогах достигли 9 баллов

Фото: Максим Платонов

Этим утром на дорогах Казани образовались сильные заторы. По данным сервиса «Яндекс.Карты», появившиеся пробки оцениваются в 9 баллов.

Движение затруднено в различных частях города. Так, заторы появились на улицах Пушкина, Тукая, Достоевского, Гвардейской, Аделя Кутуя, Ершова и др. Также пробки наблюдаются на проспектах Камалеева, Победы, Оренбургском и Мамадышском трактах.

Фото: скриншот

Кроме того, заторы образовались на улицах Маршала Чуйкова, Декабристов, Восстания, Копылова, Технической, Павлюхина, Минской, Фучика и др.

Вчера в Гидрометцентре Татарстана предупредили, что сегодня в городе, как и в целом по республике, ожидается метель с ухудшением видимости до 1—2 км.

Диана Жиленкова