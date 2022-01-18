В Татарстане за неделю зарегистрировали 11 случаев алкогольного отравления

В Татарстане в период с 7 по 13 января было зарегистрировано 67 случаев острых отравлений химической этиологии, что в два раза больше, чем за предыдущий аналогичный период. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по РТ.

В том числе произошли и преднамеренные отравления. Так, 33% из них приходится на попытки совершить суицид. Из случайных отравлений 34,7% случаев приходится на ошибочный прием.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также за этот период зафиксировано 11 случаев отравления алкоголем и спиртосодержащими жидкостями.

Недавно сообщалось, что в республике за 2021 год зарегистрировали 695 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями, что в 1,5 раза выше уровня в 2020 году.

Диана Жиленкова