В прошлом году на горячую линию 122 в Татарстане позвонили 862,9 тысячи раз

В Татарстане за время работы горячей линии 122 на нее поступило 920,6 тысячи звонков, в 2021 году — 862,9 тысячи. Виртуальный оператор Лилия обработала 26 тысяч звонков.

В прошлом году на горячей линии в среднем работали 44 оператора. В день поступало порядка 2 364 обращений. Среднее время ожидания звонка составило 12,6 секунды.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Из-за ограничительных мер в Татарстане в октябре прошлого года был всплеск обращений на горячую линию — их количество превышало 20 тысяч в день. Штат кол-центра пришлось увеличить. В период повышенной нагрузки на горячую линию ежедневно поступало более 7 тысяч звонков, при этом среднее время ожидания ответа на звонок сохранялось на уровне не более 30 секунд.

При помощи горячей линии 122 можно подать заявку на запись к врачу и вызов его на дом, а также оставить жалобу на поликлинику. Также жители республики могут записаться на вакцинацию по этому номеру, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Татьяна Леухина