Казань попала в тройку «командировочных» городов этого лета

Казань замкнула тройку городов, куда этим летом россияне ездили в командировки, сказано в исследовании онлайн-сервиса для организации командировок OneTwoTrip for Business, с которыми ознакомился RT.



Лидером по количеству авиаперелетов во время командировок стала Москва — 28% от всех поездок. Вторым направлением по популярности стал Санкт-Петербург с 11% поездок. Показатель Казани — 3,8%.

Также в топ востребованных городов для бизнес-поездок вошли Екатеринбург (3,5%), Краснодар (2,9%), Ростов-на-Дону (2,8%), Новосибирск (2,7%), Симферополь (2,4%).

Если говорить о поездках на железнодорожном транспорте, первые два места также разделяют Москва (24,5%) и Санкт-Петербург (12,2%), а вот на третьем месте располагается Екатеринбург с 3,3% бронирований. Казань с 1,3% бронирований занимает седьмую строчку после Нижнего Новгорода (2,6%), Перми (1,8%) и Новосибирска (1,7%).

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Также Казань попала в список городов, которые россияне считают привлекательными для туризма.

Маргарита Головатенко