Регионы сами смогут устанавливать тарифы на электроэнергию для населения

Региональные регуляторы могут самостоятельно определять предельный объем потребления электроэнергии по льготным тарифам, сообщает «Коммерсантъ».



Согласно новому постановлению правительства, тарифы «могут устанавливаться с дополнительной дифференциацией по объемам потребления электрической энергии и группам (подгруппам) населения и приравненных к нему категорий потребителей».

Регулировать тариф в привязке к потреблению можно было лишь «на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка, ранее относившихся к технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам» (к ним относятся Крым и Севастополь). В новой редакции новация предложена для тарифов Дальнего Востока, но фактически затрагивает все регионы.

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О том, когда на рынке электроэнергии в России спрос выйдет на допандемийный уровень, читайте в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко