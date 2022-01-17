В Казани привлекли к ответственности пьяного водителя без прав, перевозившего детей в багажнике

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина (архив)

В Казани привлекли к ответственности нетрезвого водителя без прав, который перевозил детей в багажнике, сообщает МВД по Татарстану.



В полицию 16 января поступило сообщение о том, что водитель автомобиля Renault Kaptur перевозит порядка четырех детей и ведет себя неадекватно. Ориентировки на задержание передали всем наружным отрядам.

Автомобиль становили около одного из домов по проспекту Победы. Сотрудники полиции установили — за рулем был 31-летний житель Казани, у которого не было прав, при этом с признаками опьянения. В салоне автомобиля находились восемь человек, в том числе четыре ребенка.

На водителя уже в отделе полиции составили четыре административных материала: за нарушение требований к перевозке детей; невыполнение водителем без прав требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения; управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке; а еще за управление авто водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство. Инспекторы собрали материалы для привлечения к ответственности водителя по статье об управление в пьяном состоянии лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.

Административное производство возбудили и против трех жительниц Казани, которые находились в салоне авто — за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина (архив)

Ранее СМИ сообщали, что посадили детей в багажник нетрезвые родители, когда возвращались домой из гостей. Дети не пострадали.

Маргарита Головатенко