В Челнах на обеспечение дошкольного образования направили 978 млн рублей

В Челнах в 2021 году построили три детских сада на 660 мест — сумма финансирования составила 815,2 млн рублей. Строили дошкольные образовательные учреждения по национальному проекту «Демография» в рамках федеральной программы «Создание новых мест для детей в возрасте до трех лет», сообщает мэрия города.

Еще в Челнах по республиканской программе капитального ремонта детских садов отремонтировали два детских сада потратив на это в общей сложности 135,6 млн рублей.

По новой республиканской программе «Перепрофилирование групп в дошкольных образовательных организациях» в городе дополнительно создали 14 ясельных групп. На это ушло 27 млн рублей.

Фото: nabchelny.ru

В детсадах Татарстана в ближайшие 2 года появится более 400 ясельных мест. Для реализации этого плана в республике требуется построить два новых детских сада и перепрофилировать группы в уже существующих дошкольных учреждениях.

Маргарита Головатенко