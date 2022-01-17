За 2021 год в Татарстане провели почти 40 тысяч госзакупок на 233 млрд рублей

В течение 2021 года в Татарстане было проведено более 38 тысяч закупочных процедур на сумму в 233 млрд рублей, заключено 86 тысяч контрактов на 245 млрд рублей. Экономия составила в среднем 2,25% от всех размещенных закупочных процедур. Об этом на пресс-конференции, посвященной изменения в процедуре госзакупок, которые вступили в силу с 1 января 2022 года, сообщил замглавы республиканского УФАС РФ Алмаз Яфизов.

В 2021 году УФАС по РТ рассмотрела более 450 жалоб на проведение закупочных процедур в рамках ФЗ-44, признав обоснованными больше половины из них. На этом основании было выдано 157 предписаний, а к ответственности привлекли без малого 390 должностных лиц на сумму более 4 млн рублей, отметил он:

— Это означает, что, несмотря на то, что ФЗ-44 действовал с 2014 года, нарушения заказчиками допускаются. И то, что сейчас вносят изменения, они направлены на упрощение этих процедур, чтоб дать возможность, в том числе и заказчикам, унифицировать свои закупочные процедуры, а для поставщиков — облегчить доступ к данным процедурам, соответственно, к государственным средствам.