Песков заявил, что отношения России и НАТО подошли к «красной черте»

Россия наблюдает постепенное вторжение НАТО на территорию Украины. Это подвело отношения РФ и альянса к «красной черте». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

«Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного», — передает слова Пескова «РИА Новости».

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Представитель Кремля сообщил, что такое развитие событий привело к ситуации, которую Москва не может больше терпеть. Он добавил, что это реальная угроза стабильности и безопасности в Европе и европейской архитектуре безопасности.

Вчера Песков заявил, что предлагаемые в США санкции против российского руководства могут привести к прекращению отношений между двумя странами. Представитель Кремля отметил, что Россия — самодостаточное государство, которое не почувствует угрозу из-за введенных ограничений.

Диана Жиленкова