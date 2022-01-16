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В Казанском ТЦ «Франт» произошло короткое замыкание

20:41, 16.01.2022
В Казанском ТЦ «Франт» произошло короткое замыкание
Фото: yandex.ru/maps

Сегодня в казанском торговом центре «Франт», расположенном в Советском районе по адресу улица Юлиуса Фучика, 90, произошло короткое замыкание без горения светильника. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Происшествие случилось на цокольном этаже здания. Сотрудники ТЦ провели эвакуацию посетителей до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Было эвакуировано около 30 человек. Через 20 минут все они вернулись обратно.

Фото: realnoevremya.ru

В декабре в Казани в здании Государственного совета Татарстана произошло короткое замыкание. Горения не было. Пожара не произошло. Пострадавших также не было.Тогда сработала автоматическая пожарная сигнализация.

Дарья Акимова
ПроисшествияОбщество Татарстан

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